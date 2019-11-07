Huawei MatePad Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni tablet modeli MatePad Pro hakkında detaylar gelmeye başladı. MatePad Pro'nun bazı teknik özellikleri Çin'in 3C Sertifika Kurumu'nda ortaya çıktı.

3C Sertifika Kurumu tarafından yayınlanan bilgilere göre, Huawei MatePad Pro modeli iki farklı varyasyona sahip olacak. Bu varyasyonların Wi-Fi ve LTE olacağı söyleniyor. MRX-W09 ve MRX-AL09 model numaraları ile birlikte gelecek olan yeni tablet, Mate 30 serisinde olduğu gibi 40 Watt'lık Huawei SuperCharge desteği ile kutudan çıkacak.

Gücünü Kirin 990 yonga setinden alacak olan MatePad Pro modelinde 8 GB RAM bulunacak. Cihazın ekran çözünürlüğünün 2560 x 1440 olacağı açıklandı. Beyaz, siyah, yeşil ve turuncu olmak üzere toplamda 4 farklı renk seçeneği ile gelecek olan Huawei MatePad Pro modeli hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Görünüşe göre şirket MatePad Pro olarak isimlendirilecek olan tablet modeli ile birlikte Apple iPad Pro için doğrudan bir rakip olmayı hedefliyor. MatePad Pro'nun ne zaman piyasaya çıkacağ henüz bilinmiyor ancak cihazın sertifika almaya başlaması çok yakında tanıtılacağına işaret. MatePad Pro hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.