Huawei MatePad Pro Tanıtım Videosu ile Dikkatleri Çekti

Huawei, yakın bir zamanda yeni tablet modelini duyurmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kala MatePad Pro modeli için tanıtım videosu yayınladı.

Huawei MatePad Pro Tanıtım Videosunda Ortaya Çıktı!

Huawei tarafından MatePad Pro için yayınlanan video, daha öncesinde çıkan bazı sızıntıları doğrulayıcı nitelikte.

Örneğin MatePad Pro'nun arkada çift kamera kurulumu ile geleceği bu video ile birlikte doğrulanmış oldu. Bununla birlikte arka kasa tasarımı, manyetik klavye entegreli olması muhtemel bir kılıf ile kaplanıp gizlenmiş durumda. Benzer şekilde ekran içerisinde bulunan delikli kamera da bu video ile doğrulanırken, M-Pen desteği hakkında da ipucu verilmiş durumda.

Şirket, yeni modelin çoklu görev yetenekleri hakkında övünmekten de geri kalmıyor.

MatePad Pro Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Yeni modelin ayrıntılı teknik özellikleri şu aşamada belli olmasa da, bazı önemli söylentiler bulunuyor. Daha öncesinde Geekbench testinde ortaya çıkan modelin Kirin 990 işlemci, ve bu işlemciyi destekleyen 6 GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak model, 40W hızlı şarj desteği ile kullanıcıları mutlu edecek.

Huawei, yeni tabletini 25 Kasım tarihinde Çin sınırları içerisinde düzenleyeceği bir etkinlik sırasında tanıtacağını duyurdu.