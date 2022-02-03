Huawei MatePad Pro 12,6, Sound Joy ve WATCH FIT mini Türkiye'de!

Huawei, MatePad Pro 12,6, Sound Joy ve WATCH FIT mini ürünlerini Türkiye pazarında satışa sundu. İşte merak edilen ürünlere dair tüm detaylar!

Huawei MatePad Pro 12,6, Sound Joy ve WATCH FIT mini

Huawei MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. 16:10 en boy oranı ve yalnızca 5,6 milimetrelik dar çerçeveleriyle ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunuyor. OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış ve gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor.

Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile Huawei MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testlerden geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tablet olma özelliğine sahip. Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle - bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor.

Tabletleri, akıllı telefonları ve PC'leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların Huawei MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor. 12,6 inçlik Huawei MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı hediyeleriyle birlikte Huawei Online Mağaza üzerinde önsatışa sunuldu.

14.000 TL fiyat etiketli tablet için ayrıca vade farksız 4 taksit fırsatı da kullanılabiliyor.

Huawei Sound Joy Özellikleri

Huawei Sound Joy, tüketicilere gittikleri her yerde birinci sınıf ses deneyimleri sunan, günlük kullanım için tasarlanmış kompakt, şık ve taşınabilir bir hoparlör. Dokuma kumaş tasarımı, IP67 dereceli toza ve suya dayanıklılık ve kaymaz yüzey, hoparlörü her koşulda sağlam ve dayanıklı hale getiriyor. 26 saate kadar çalma süresini destekleyen 8800 mAh geniş kapasiteli dahili pili ve hızlı şarj desteği ile Huawei Sound Joy, uzun süreli kullanımlar için oldukça ideal.

202 mm yüksekliğinde ve 680 g ağırlığında ve 73 mm çapında olan Huawei Sound Joy’u taşıması bir su şişesi gibi taşımak kadar kolay. Devialet’in SAM teknolojisinden yararlanan Huawei Sound Joy, minimum bozulma ile daha özgün ses deneyimleri sunuyor. İkonik Push-Push pasif radyatör, daha net ve distorsiyonsuz sesler üreterek ses dalgalarını dengelemek için arka arkaya yerleştirilmiş iki diyafram içeriyor.

Sound Joy ayrıca yüksek seste yüksek frekanslar ve derin bas sağlamak için 2 yönlü hoparlör sistemi kullanıyor. Orta ve alçak frekanslar için ayrılmış bir tweeter ve bir hoparlör ünitesi birlikte çalıştıklarında daha net ve daha etkileyici ses üretiyorlar. Pil azaldığında bile 40W hızlı şarj, kullanıcıların Sound Joy'u hızlı ve güvenli bir şekilde çalıştırmasını sağlar. Sadece 10 dakikalık şarj ile hoparlör bir saat daha çalabilir. Hoparlör, sadece 3 saat içinde tam şarj olabilir.

Sound Joy obsidyen siyahı ve ladin yeşili renk seçenekleriyle 2.199 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da satışa sunuldu.

Huawei WATCH FIT mini Özellikleri

Huawei WATCH FIT mini'nin saat gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretilmiş. Kayışı hariç 20 gram ağırlığındaki WATCH FIT mini, ister deri kayış ister yumuşak, cilt dostu, anti-alerjik floroelastomer saat kayışı olsun, kire ve tere karşı dayanıklı.

Bir sağlık yönetimi uzmanı olarak WATCH FIT mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmek için planlarını zamanında ayarlamalarına yardımcı oluyor.

WATCH FIT mini, yüksek tanımlı ve net görüntü efektleri sağlamak için doğru renklere sahip 1,47 inç esnek AMOLED ekrana sahip. AMOLED ekran yalnızca renk gamı bakımından LCD ekrandan daha geniş değil, aynı zamanda daha hafif ve daha ince.

Huawei WATCH FIT mini, 1.199 TL satış fiyatı ile keza aynı şekilde Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.

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