Huawei MateStation X Tanıtıldı: iMac'e Rakip Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, MateStation X isimli hepsi bir arada bilgisayarı tanıttı. Sahip olduğu özellikler ve şık tasarım ile dikkat çeken bilgisayar, iMac'e rakip olacak. Peki, MateStation teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi nedir? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Huawei MateStation X Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 28,2 inç, IPS, 164 ppi, 500 nit parlaklık, 1200:1 kontrast

Çözünürlük: 3840 x 2560 piksel

İşlemci: Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H

RAM: 16 GB DDR4 (8 GB x 2)

Depolama Alanı: 512 GB NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit Home Edition

Bağlantı: 2.4GHz ve 5GHz frekansında çalışan Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax çift frekans, Bluetooth 5.1

Ağrılık: Yaklaşık 9 kg

Kamera: 1 MP 720p

Fiyat: Ryzen 5 sürümü 1549 dolar, Ryzen 7 sürümü 1859 dolar

Çinli teknoloji devi, MateStation X isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı. All-in-One modeli, sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bilgisayar 28,2 inç ekran büyüklüğüne sahip.

IPS ekana sahip olan ekran, kullanıcılarına 3840 x 2560 piksel çözünürlük, %98 P3 renk gamı, %100 sRGB, 500 nit parlaklık 164 ppi ve 1200:1 kontrast sunuyor. Yaklaşık olarak 9 kilogram ağırlığıa sahip olan cihazda dört adet mikrofon ve iki adet 5W hoparlör yer alıyor.

Huawei şirketi tarafından tanıtılan All-in-One modelinde iki farklı sürüm yer alıyor. Bir sürümde Ryzen 5 5600 H işlemcisi yer alırken diğerinde ise Ryzen 7 5800H bulunuyor. 16 GB DDR4 RAM'in yer aldığı bilgisayarda 512 GB NVMe SSD mevcut.

MateStation X modelinde görüntülü aramalar için 1 megapiksel 720p kamera yer alıyor. Cihazın sahip olduğu kablosuz klavyede parmak izi özellği bulunuyor. Parmak izi tarayıcısının güç butonu olarka da işlev göreceği belirtildi.

Şık tasarımıyla dikkat çeken model, Windows 10 64-bit Home Edition ile birlikte geliyor fakat Microsoft, Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz yükseltme seçeneği sunulacağını belirtmişti. Dolayısıyla kullanıcılar Windows 11'e yükseltme yapabilecek.

Ryzen 5 işlemcisinin yer aldığı sürüm 1549 dolar, Ryzen 7 işlemcisinin yer aldığı model ise 1859 dolar fiyat etiketine sahip.