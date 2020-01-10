Huawei Meydan Okudu: Mate X'in Satış Miktarı Açıklandı!

15 Kasım tarihinde satışa sunulan Huawei Mate X o günden bu yana kaç tane sattı? İşte merak edilen açıklamalar.

Huawei Mate X Kaç Tane Sattı?

CES 2020 süresince pek çok merak edilen soruya yanıt bulmamız mümkün oldu. Dün yaptığımız haberde Samsung CEO'su DJ Koh tarafından yapılan Galaxy Fold satış miktarı açıklamasını sizlerle paylaşmıştık. O habere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Rakibinin gerisinde kalmak istemeyen Huawei, kendi katlanabilir telefonu Mate X modelinin kaç tane sattığını açıkladı.

15 Kasım tarihinden bu yana satışta olan Mate X, şu an için yalnızca Çin'de bulunuyor. Huawei yaptığı açıklamada yeni modelin her ay 100.000 birim sattığını belirtti. Modelin satışa sunulmasının ardından iki ay geçtiğini düşünürsek, bu da şimdiye kadar toplam 200.000 birim sattığını gösterir.

Yani açıklanan veriler üzerinden ilerlediğimiz durumda Samsung'un Huawei'den iki kat ileride olduğunu görüyoruz. Yine de bu verilere şüpheli bir şekilde yaklaşmakta fayda var. Şirketler bu noktada yanlış veriler açıklıyor olabilir.

Huawei Mate X 2 Gelecek mi?

Samsung, 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştireceğ etkinlikle birlikte yeni katlanabilir telefon modelini tanıtacak gibi gözüküyor. Buna ek olarak Huawei tarafında da böyle bir adım beklememiz mümkün. Rekabetin gerisinde kalmayı sevmeyen Huawei, muhtemelen iddialı bir modelle karşımıza çıkmak için hazırlanıyordur.