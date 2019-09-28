Huawei Mobil Servisleri Google'a Rakip Olmaya Geliyor

ABD ile arası bozulduktan sonra zor günler geçiren Huawei, yeniden toparlamak istiyor. Google şirketinin, bütün hizmetlerinden Huawei'yi men etmesi ile birlikte yeni arayışlar başladı. İşte Huawei ile ilgili kritik haberimizin detayları.

Genel olarak Google ve uygulamalarının tekel oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun farkında olan ABD, Google platformunu herhangi bir kuruluş ile olan savaşında kullanabiliyor. Ancak Huawei, kendisine açılan savaşı geri püskürtebildi. Şirketin Google uygulama servisine bir alternatifi bulunuyor.

Huawei mobil servisleri düzenli olarak geliştirilecek

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre kullanacak uygulama galerisi şimdilik birkaç tane uygulamaya sahip olacak. Huawei Mobile Services hizmeti kullanıcılara, "AppGallery", "Browser", "Cloud", "Themes", "Music", "Video" ve "Asistant" gibi yardımcı uygulamaları paylaşmaya hazırlanıyor.

Huawei AppGallery, Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinde önceden yüklü olarak gelecek. Böylece bu akıllı telefonları kullanan herhangi birisinin böyle bir sistemi daha sonradan ekleme ihtiyacı olmayacak. Şu an için Huawei AppGallery sistemini kullanan 390 milyon kişi bulunuyor.

Huawei ile ilgili bu tür gelişmelere bakıldığında, şirketin Google engellemesine rağmen gerçekten de büyük bir başarı kazandığı görülüyor. Üstelik geliştiriciler için ayırmış olduğu 1 milyar dolar ise onun sistemlerini daha üst seviyeye taşınmasını sağlayacak. Peki sizce de Huawei, Google olmadan ayakta durmayı başarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.