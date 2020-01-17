Huawei Mobil Servisleri (HMS) Core 4.0 İle Uygulama Mağazası Genişleyecek

Huawei, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) son sürümünü sundu. Huawei Mobile Services (HMS) Core 4.0 ile neler değişecek?

Çinli üretici, geçtiğimiz günlerde Android Hazır Uygulamalar’ın yerine geçen servisi Hızlı Uygulamalar’ı duyurmuş, Huawei Quick Apps detaylarını sizlere aktarmıştık. Bugün de Huawei Mobil Servisler’in yeni sürümü HMS Core 4.0 duyuruldu. HMS Core, uygulama geliştiricilerin Huawei ekosistemi için uygulamalar çıkarmalarına yardımcı olan araçlar (HMS Apps, HMS Core, HMS Capabilities, HMS Connect, geliştirme ve test için IDE araçları) bütünü. HMS 4.0’ın piyasaya sürülmesi Huawei’nin global ekosistemi oluşturmasında önemli bir kilometre taşı.

HMS Core 4.0 ile entegre yeni servisler arasında makine öğrenimi hizmetleri, metin farkındalık hizmetleri, birleşik hizmetleri, kod tarama hizmetleri, kısa mesafe iletişim hizmetleri, panoramik hizmetleri ve güvenlik algılama hizmetleri, dinamik etiket yöneticisi hizmetleri, online hızlı kimlik doğrulama hizmetleri, konum servisleri, hızlı uygulama hizmetleri, spor sağlık hizmetleri, kullanıcı tanımlama hizmetleri bulunuyor. Geliştiriciler uzun zamandır bu özelliklerin HMS Core’a dahil edilmesini bekliyorlardı ve şimdi oldu. Aylık 400 milyondan fazla kullanıcısı olan huawei AppGallery daha da büyüyecek. HMS Core’a şimdiye kadar 1.3 milyondan fazla geliştirici kayıt oldu ve 50 binden fazla uygulama HMS Core ile entegre çalışıyor. Unutmadan, App Gallery’de geçtiğimiz yıl 180 milyar indirme gerçekleştirildiği iddia ediliyor.