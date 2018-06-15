Huawei Modellerinde Windows 10 Deneyimi

CES 2018 kapsamında yeni ürünlerini sunan Huawei, bundan böyle telefonlarında Windows 10 deneyimini sunabilecek. Huawei Cloud PC isimli bir hizmet kapsamında bunu yapmayı başaran Çinli üretici, Windows'un telefonda sorunsuzca kullanılabildiğini dile getirdi.

Özellikle telefonda sanallaştırılmış bir Windows 10 PC oluşturmayı hedefleyen Huawei, telefonda donma veya kasma sorunları yaşamadan Windows 10 sunabileceklerini söylüyor. Cloud PC adında bir hizmet kapsamında bunu sağlayan Huawei'in Masaüstü Protokolü'nü kullandığını da belirtmek gerekiyor.

Huawei P20, Huawei Mate 10, Huawei Mate RS ve Huawei MediaPad M5 tablet ile birlikte satışa sunulacağı dile getirilen Cloud PC'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor. Performans açısından kullanıcıları üzmek istemeyen Çinli üretici, aynı zamanda yeni telefonların gücünü de kanıtlamış oldu. Yani Windows için bir dizüstü bilgisayarına ihtiyaç duyulmadığını belirten şirket, yine de bir bilgisayar performansı sağlayamadıklarını ifade etti.

Ayrıca yakın zaman içerisinde önce Çin'de daha sonra ise global olarak satışa sunulacağı dile getirilen Cloud PC'nin nasıl çalıştığını kontrol etmek isterseniz aşağıda paylaştığım videoya göz atabilirsiniz.