Huawei, MWC'de 20'den Fazla Ürün Tanıtacak

Çin’in en büyük teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Huawei, Mobile World Congress’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ünlü marka, yeni ürünlerin duyurusunun yapıldığı fuar sırasında 20’den fazla ürününü tanıtmaya hazırlandığını açıkladı.

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobile World Congress (Dünya Mobil Kongresi) sırasında “Daha İyi Bir Gelecek İçin ROADS” temasıyla bir dizi etkinlik düzenlemeye hazırlanan Huawei, akıllı bir dünya tasarlamak için ortaya çıkardığı tasarımlarını tanıtmaya hazırlandığını söyledi.

Çinli şirket, “Küresel Endüstri Öngörüsü” ismini verdiği stratejisine göre, önümüzdeki yıllarda teknoloji yatırımlarının Internet of Things tarafına doğru kayacağını tahmin ederken, dijital dönüşüm pazarının 23 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşmasını beklediğinin altını çizdi. 23 trilyon dolarlık pastadan daha fazla pay almak için harekete geçtiğini kaydeden Huawei, MWC kapsamında tanıtacağı yeni ürünlerin bu yönde olacağını belirtti.

2023 yılına kadar kişisel akıllı cihazların sayısının 40 milyar dolara ulaşmasını beklediğini aktaran Huawei, akıllı cihaz kullananların büyük kısmının akıllı asistan tercih etmeye başlayacağı ve Huawei’nin IoT ve yapay zekâ yatırımlarını artıracağına dikkat çekildi. Toplamda 3 milyar dolarlık ar-ge yatırımlarıyla birlikte yeni teknolojilere yelken açacaklarını söyleyen Huawei Carrier BG Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Ryan Ding, “Veri üretimi günümüze oranla 20 kat bir artış gösterecek. Böylesi bir yeni veri, sonsuz bir bilgi ve değer kaynağı olarak hizmet veren muazzam bir veri alanı haline gelecek. Huawei, ileriye doğru giderken, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için her insanı, evi ve kuruluşu dijitalle buluşturmaya kararlı şekilde çalışıyor. Huawei, bilgi, otomasyon ve akıllı teknolojilerinin gelişebileceği verimli topraklar sağlamak için BİT altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanıyor.” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Ding, “İşimizde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için önce dahili, ardından da harici olmak üzere mevcut kısıtlamaların ve sınırların ötesine geçmeliyiz. Tüm endüstrileri yetenek, bağlantı, iş, deneyim ve ortaklık alanlarında sınırları aşmaya ve daha iyi bir geleceği birlikte şekillendirmeye çağırıyoruz. Huawei olarak, 2018 yılında 5G için Ar-Ge’ye yaklaşık 3 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Huawei, 2018 yılı içerisinde kablosuz erişim ağları, taşıyıcı ağlar, çekirdek ağlar ve cihazlar da dahil olmak üzere her türlü ticari 5G ekipmanını piyasaya sürecek. Huawei buna ek olarak, büyük ölçekli NB-IoT ağlarının dünya çapında ticari kurulumuna ağırlık verecek ve NB-IoT bağlantı sayısını 100 milyonun üzerine çıkartacak. Huawei, ortak başarı ile gelişen ve endüstrinin geleceğini ortaklaşa şekillendiren açık, işbirliğine dayalı, çok katmanlı bir ekosistem oluşturmak için ortaklarıyla birlikte çalışıyor.” İfadelerini kullandı.