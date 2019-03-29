Huawei'nin Ağ Ürünlerinde Güvenlik Açıkları Olduğu Tespit Edildi

Çin’in en büyük teknolojisi üreticisi Huawei, Birleşik Krallık kurumlarınca ağır şekilde eleştirildi. Huawei ürünlerinin önemli güvenlik açıkları barındırdıklarını dile getiren Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, yetkililere Huawei ürünleri konusunda tedbirli davranılmasını salık veren bir rapor gönderdiler.

Birleşik Krallık ve Huawei arasında siber güvenlik üzerinden önemli bir tartışma devam ediyordu. Huawei ürünlerini kullanmama kararı almak üzere olan Birleşik Krallık otoriteleri, sonrasında bu kararı sınırlı şekilde uygulamaya almışlardı. Huawei konusunda bir rapor hazırlayan Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ise “Birleşik Krallık’ta kullanılan Huawei ürünlerinin uzun vadede güvenlik sorunu yaşatmayacaklarına dair elimizde sınırlı güvence bulunmaktadır” açıklaması yaptı.

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, 2014 yılında Huawei Siber Güvenlik Değerlendirme Merkezi Gözetim Kurulu şeklinde bir denetleme mekanizması oluşturmuştu. Huawei ürünlerini inceleyen merkez, yayınladığı yeni raporda, “Huawei ürünlerinin temelinde açık teknik sorunlar bulunmaktadır” tespitini yaptıktan sonra ürünlerin “Birlikte Krallık’ta güvenlik riskini artırdığını” dile getirdi.

Merkez tarafından hazırlanan raporda, “Bir saldırgan Huawei ürünlerindeki güvenlik açıkları hakkında bilgi sahibi ve bunları kullanmak için yeterli erişime sahipse, bütün ağın çalışmasını etkileyebilir” ibaresine yer verildi. Açığı bilen kişilerin kullanıcı trafiğine erişmek veya ağ ögelerinin yeniden yapılandırmasını gerçekleştirmek gibi eylemler yapabilecekleri aktarılırken, bunun Birleşik Krallık’ta önemli sonuçlar doğutabileceğinin altı çizildi.

Huawei halihazırda Birleşik Krallık bölgesinde hizmet veren GSM operatörlerine 4G ve 5G yapıları sağlıyordu. Birleşik Krallık yetkilileri ise Huawei’den alınan 5G ekipmanlarının kullanılması konusunda tedirgin olduklarını belirten açıklamalar yapmışlardı. Bunun üzerine gelen rapor, yetkililerin yasaklama kararı almasının önünü açabileceği şeklinde yorumlandı.

Çinli Huawei, benzer sıkıntıları Avustralya’da da yaşamış ve Avustralya, Huawei’nin 5G ekipmanlarının kullanılmasını yasaklamıştı. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, bir süre önce Huawei ürünlerinin devlet dairelerinde kullanılmasını engelleyen bir karar almıştı.