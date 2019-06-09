Huawei'nin Avrupa'daki 5G Belirsizliğini Nokia Çözecek

ABD'nin Huawei'ye karşı uyguladığı yaptırımlar sonrasında 5G çözümleri tehlikeye girmiş ve Avrupa milyarlarca ek maliyetle karşı karşıya kalmıştı. Ancak Huawei'nin 5G altyapısını Nokia üstlenebilir.

ABD Huawei'yi kara listeye alarak, dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketine karşı büyük bir adım attı. Karar, çok sayıda büyük teknoloji şirketinin Huawei ile bağlarını koparmasına yol açtı ve bu durum Avrupa'daki 5G altyapısını etkileyecek.

Mobil Pazardaki Zarar 5G'den Çıkarılacak

Reuters'ın yayınladığı rapora göre Huawei'nin ek maliyetleri sonucunda Avrupa'ya 62 milyar dolar daha masraf çıkacağı iddia edildi. Ortaya çıkan bu ek maliyetin sebebi ise "mobil ekipman pazarındaki rekabet kaybından dolayı ortaya çıkan yüksek maliyetler" olarak gösterildi.

Nokia ise Avrupalı ​​operatörlerin 5G yükseltmelerini uygulamaya başlamadan önce mevcut altyapısını değiştirmek zorunda kalınmasına karşı çıktı. Nokia altyapıyı değiştirmeyeceklerini ve kendi 5G çözümlerinin Huawei'nin yerini alabileceğini söyledi.

5G siparişlerinde Huawei'yi geride bıraktığını bildiren Nokia, çözümünün satıcı değişikliklerinin maliyetini ve karmaşıklığını azaltabileceğini iddia ediyor. Ayrıca Avrupalı operatörlerin ek maliyet ödemesine de gerek kalmayacak.