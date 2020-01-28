Huawei'nin Birleşik Krallık'taki 5G Rolü Kısıtlanacak

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen baskıların ardından Birleşik Krallık, Huawei 5G teknolojilerini kullanma kararından vazgeçmeden, Çinli şirketin ağ üzerindeki yetkilerini kısıtlama kararı aldı.

Alınan kararlar sonrasında Huawei'nin 5G hatlarının kritik parçalarını yönetmesine çeşitli yasaklar getirildi. "Hassas parçalar" olarak adlandırılan parçaların Birleşik Krallık içerisinde geliştirilip kullanılmasına karar verildi.

Birleşik Krallık hükumeti, alınan seri kararlar sonrasında Huawei'nin bütün 5G hattındaki kontrolünün yüzde 35 seviyesini geçmemesi üzerine uzlaştı. Huawei'nin sadece temel konularda kurulum yapacağı belirtildi. Ayrıca şirketin askeri alanlara ve nükleer tesislere yakın yerlerde kurulum faaliyeti de yürütemeyeceği aktarıldı.

Huawei İngiltere Başkanı Victor Zhang, "Huawei'nin 5G teknolojileri üzerine çalışabileceği konusunda yetkililerden gerekli bilgileri ve yetkileri aldık." açıklamasını yaptı. Birleşik Krallık'ın 5G teknolojilerinde geride kalmamasını sağlamayı umuyoruz diyen Zhang, yetkililer ile konuşmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD, 5G konusunda Huawei'yi engelliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin merkezli teknoloji devinin müttefiklerindeki 5G çalışmalarına müdahil olmasını istemiyordu. Kısa bir süre önce NATO bünyesinde Çin teknoloji devlerinin tehditleri üzerine bir toplantı organize eden ABD, özellikle 5G konusunda çeşitli uyarılar yapmıştı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ise sadece ABD tarafından değil; mensubu olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından da sıkıştırılıyordu. Milletvekilleri açık şekilde Çinli şirketlerle çalışılmaması konusunda başbakanı uyarıyorlardı.

Alınan bu karar da ABD'yi memnun etmedi ve yapılan açıklamayla Huawei'nin hala 5G teknolojilerinin bir parçası olmasının tehlikeler arz ettiği aktarıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri ise Birleşik Krallık'ın aldığı kararı kınadılar. İlerleyen dönemde alınan bu kararın diğer yatırım ve ticaret anlaşmalarında etkili olacağını dile getirdiler.