Huawei’nin CEO'su Kanada’da Araştırma Merkezi Kuracak

Hatırlayacağınız üzere Mayıs ayında Huawei şirketi, ABD tarafından ticari kara listeye alınmıştı. Bu hamlenin hemen ardından Google başta olmak üzere neredeyse bütün ABD'li şirketler Huawei’yi dışladı ve ona herhangi bir ekipman satmadı. Huawei’nin ABD ile olan Ticaret yasağının kalkmasıyla birlikte her şey yumuşamaya başladı.

Şirketin CEO'su bundan kısa bir süre önce çok vahim bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Kızı Meng Wanzhou, Kanada tarafından tutuklandı ve uzun bir süre tutuklu halde bekletildi. Kızının suçu, söylenene göre ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarına karşı çıkmasıydı.

Huawei’nin CEO’su stratejik davranıyor

Trump G-20 zirvesi kapsamında Huawei’nin ticaret yasağını kaldırdığını söyledi. Ancak Huawei bu konuda biraz temkinli yaklaşıyor. Şirketin CEO’su yaptığı açıklamada, ticaret yasağının tam anlamıyla kaldırmayacağını ifade etti. Amaçlarının Huawei’yi tamamen bitirmek olduğunu söyleyen başarılı CEO stratejik davranıyor.

ABD'li şirketlere kısa bir süre önce bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür eden deneyimli isim, mümkün olduğunca ortamı yumuşak tutmaya çalışıyor. Ancak kendisinin bir de itirafı var. Şirketinin ABD’ye biraz fazla bağımlı olduğunu ve yeniden toparlanmaları için uzun bir süre gerektiğini söyledi.

ABD, Huawei için 90 günlük geçici ticaret lisansı vermişti. Ancak şirkete yönelik ambargonun kalkması ile birlikte bundan sonra bu ticaret lisansına gerek kalmadı. şirket yakın bir zamanda Kanada'da en büyük araştırma merkezlerinden bir tanesini kurarak jest yapacak.

Peki sizce de şirket için bu kararlar önemli bir dönüm noktası olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.