Huawei'nin Gizli Kameralı Telefon Tasarımı Patent Esnasında Görüntülendi

Huawei yeni bir model için patent aldı. Huawei ekranında hiçbir birim taşımayan düz ekranlı bir modeli ürün gamına katabilir.

Son dönemin yükselen markalarından birisi olan Huawei yeni bir ürün için patent alırken görüntülendi. Bir Twitter kullanıcısı olan TheTechGuy tarafından bulunan bu patent, Huawei'nin yeni modelinin tasarımı. 21 Şubat'ta Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA)'dan bu tasarım için patent onayı alan Huawei tasarım ile dikkat çekecek gibi duruyor.

Cihazın ekranına baktığımızda hiçbir şey görmüyoruz. Tabii ana ekran tuşunun kaldırılmasından sonra insanlar ekranda sadece ön kamerayı görmeye alışmıştı. Ancak bu tasarımda ekranda kamera da yok. Yani bomboş bir ekran mevcut. Kasa olarak baktığımızda da alt kısımda bir USB Type-C portu, yan kısımda ise güç tuşu ve ses kontrol tuşları mevcut. Yani telefonda hoparlör ve mikrofon ızgaraları bile yok.

Bu tasarım oldukça çılgınca dursa da önümüzdeki yıllarda hepimiz tarafından bilinmiş olması muhtemel. Bu tasarımla beraber Huawei, ekrana gömülü parmak izi sensöründen sonra bir de ekrana gömülü ön kamerayı getirmeyi planlıyor olabilir. Bu tasarımda ekrandaki kamerayı görmek imkansız gibi. Yanlızca kamera çalışırken dikkatli baktığınızda görünür oluyor. Bu da akıllı telefonlar için yeni bir çağ demek.

Huawei'nin bu tasarımı gerçekten ilginç ve geleceğe yönelik. Ancak tasarımın ne zaman net bir cihaz üzerinde görüneceği belli değil. Bakalım Huawei daha ne gibi yenilikler ile beraber gelecek.