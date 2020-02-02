Huawei'nin Google'dan Vazgeçmesi İmkansız

Akıllı telefon satışı için sadece çok iyi bir cihaz üretilmesi yeterli olmuyor. Aynı zamanda cihaz içerisinde çok iyi bir yazılımın da bulunması gerekiyor. Kullanıcılar, yazılımın yanı sıra, cihazın sunduğu servislere de bakıyor.

Huawei, akılı telefon sektörünün öncülerinden birisi. Şirket son derece başarılı telefonlar piyasaya sürüyor. Akıllı telefon üretiminin yanı sıra, 5G istasyonları ve Telekom ekipmanları da bulunan şirket, akıllı telefon dışında sahip olduğu ekipmanlar nedeniyle ABD hükümetinden veto yedi.

Huawei, ABD’de hizmet veren hiçbir şirketle iş birliği yapamayacak, hiçbir teknoloji satın alamayacak. Yani, Google hizmetlerinin çalışması için Android cihazlarında olması gereken hiçbir teknolojiyi kullanamayacak.

Huawei Telefonlarında Google Uygulamaları Olmayacak mı?

ABD hükümetinin yaptığı açıklamanın hemen ardından, cep telefonu kullanıcılarının akıllarında bir soru belirdi. Huawei telefonlarında artık Google uygulamaları olmayacak mı?

ABD hükümetinin, Huawei’ye yasak getirmesinin hemen ardından, şirket kendi uygulama dağıtım modelini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Ve Huawei Mate 30 Pro modelini piyasaya sürdü. Mate 30 Pro, Google uygulamalı olmayan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip. Çin’de beklenenin üzerinde bir satış rakamı yakalayan telefon, diğer ülkelerde de oldukça ilgi gördü.