Huawei'nin HongmengOS'a Sahip İlk Cihazı Resmileşti

Huawei, Çin'de ilk 5G telefonunu piyasaya sürdü ve yakın tarihte Hongmeng işletim sistemine sahip akıllı TV'lerin duyurulacağını ve dünyaya yayılacağını açıkladı.

ABD teknolojisini ve bileşenlerini satın alma yaptırımlarıyla boğuşan Huawei, bu sabah düzenlediği etkinlikte Çin pazarına yönelik Mate 20 X 5G telefonunu 6199 yuan (901 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürdü.

Huawei ayrıca lansmanda “Akıllı Ekranlar” adlı TV benzeri ürünlerin HongmengOS'a dayanan ilk modeller olacağını açıkladı.

Huawei'nin tüketici iş grubu CEO'su Richard Yu, Huawei'nin Akıllı Ekranlarının oturma odasında, eğlence ve iletişim için merkezi bir arayüz olmayı hedeflediğini söyledi.

Hongmeng Hakkında Sessizlik Devam Ediyor

Çinli üretici, Amerikan yazılımlarını satın alımının yasaklanmasıyla birlikte geliştirdiği kendi işletim sistemi Hongmeng hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak şirket daha önceden Android'i kullanmaya devam etmek istediklerini ve Hongmeng'in akıllı telefonlar için olmadığını vurgulamıştı.