Huawei'nin İlk Taşınabilir Akıllı Hoparlörü Satışa Sunuldu

Huawei, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk Bluetooth hoparlörü Sound Joy'u piyasaya sürdü. Hoparlör, oturma odasında veya hareket halindeyken kullanılabilecek şık ve kompakt bir tasarıma sahip. Fransız ses teknoloji şirketi olan Devialet ile ortak mühendislikte üretilen Sound Joy, net ses ve minimum bozulma için Devialet'in 4 üniteli güçlü ses çıkışlarına sahip.

Bu, Huawei'nin Devialet ile güçlerini ilk kez birleştirmesi değil. Bu ikili daha önce daha büyük ve lüks bir kablosuz hoparlör olan Huawei Sound X'i tasarlamak için bir araya gelmişti.

Huawei Sound Joy, daha sağlam ve dayanıklı sağlam bir dış tasarıma sahip, aynı zamanda Sound X'ten daha hafif ve daha taşınabilir. Kaymaz bir yüzeyi bulunuyor ve dış mekânda kullanım için mükemmel hale getiren toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesine sahip. Sonos Roam'a çok benzer şekilde iki Sound Joy hoparlör satın alabilir ve bunları Huawei'nin Shake Stereo Link Up özelliğiyle eşleştirebilirsiniz.

İçerisinde kullanılan ses teknolojisi de harika görünüyor. Sound Joy, yüksek frekanslar ve derin bas sağlamak için iki yönlü bir hoparlör sistemi kullanıyor. Daha net ses üretmeye yardımcı olan orta ve alçak frekanslar için ayrılmış bir tiz hoparlör ve bir hoparlör ünitesi vardır. Huawei, Sound Joy'un küçük ses boşluğuna rağmen hoparlörün 2m mesafede 79dBA'ya kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

Pil bakımından Sound Joy, tek bir şarjla 26 saate kadar çalma süresi sağlayan oldukça büyük bir 8.800 mAh pil içeriyor. Pili oldukça hızlı bir şekilde doldurmanızı sağlayan 40W hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık şarjla hoparlör bir saat kadar çalabiliyor ve sıfırdan tam şarja doldurum süresi yaklaşık üç saat sürüyor.

Ayrıca, NFC aracılığıyla medyayı anında aktarmak, bir sesli asistana erişim, otomatik keşif ve Huawei saat kontrolü ile tek dokunuşla aktarım gibi Sound Joy'un içerisinde birkaç akıllı özellik mevcut ancak bu akıllı özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak için bir Android telefona veya bir Huawei telefona ihtiyacınız olacak.

Huawei Sound Joy, Ladin Yeşili rengi ve Obsidyen Siyahı ile geliyor. Sound Joy, Huawei'nin online mağazasından satın alınabilir durumda.

Huawei Sound Joy Teknik Özellikler