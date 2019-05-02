Huawei’nin İlk TV’si, 5G Destekli İlk 8K TV Olarak Gelebilir

Nikkei Asian Review’e göre, Huawei şu sıralar 5G destekli ilk 8K TV üzerinde çalışıyor ve bu yeni TV’yi bu yıl içerisinde tanıtabilir. Kendi 5G çiplerini de üreten Çinli teknoloji devi, bu hamlesiyle televizyon sektörüne de giriş yaparak bu pazarda da söz sahibi olabilir. Sadece birkaç firma TV’lerde 5G bağlantısının kullanımına sıcak bakmamıştı ancak bu çeşit bir bağlantı sayesinde, kullanıcılar sanal gerçeklik (VR) ve diğer yüksek verili içerikleri çabucak indirebilir ve bunları denk çözünürlükteki ekranlarda izleyebilir.

Huawei ürünlerinin birçoğunun ulusal güvenlik sebebiyle ABD'de satılması yasaklanmış olmasına rağmen, Huawei’nin Avrupa ve Asya'daki popülerliği devam ediyor. Şirket, yapılan sevkiyatlar açısından bakıldığında 2017 yılında Apple’ı geçerek, Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi unvanını ele geçirmişti. Samsung telefonların ve iPhone’ların satışları düşmeye başladığında bile Huawei büyümeye devam ediyor. Ancak Huawei'nin küresel başarısı, büyük ölçüde ABD yetkililerinden kaynaklanan bazı engellerle karşılaştı. Trump yönetimi, eğer müttefikler Huawei’nin 5G ağ donanımını kullanıyorsa, onlarla istihbarat paylaşımının yeniden gözden geçirilmesi konusunda tehditlerde bulunmuştu.

8K TV yayınları hala oldukça nadir olsa da, 4K televizyonlar çabucak kabul gördü ve artık normal bir şey haline gelmeye başladı. Bu da TV üreticilerinin bir sonraki büyük şeye odaklandıkları anlamına geliyor. Bir sonraki PlayStation’ın da 8K çözünürlük desteğiyle gelmesi bekleniyor. Hatta 8K içerikler nispeten nadir olsa da, Samsung ve Sony 8K televizyon satışlarına başladı bile. Samsung kısa süre önce 70 bin dolarlık Q900 8K televizyonunu satışa çıkardı. Sony de yine 70 bin dolarlık 8K TV’sini bu yıl piyasaya sürdü.

8K TV’ler şu anda ortalama bir tüketici için çok pahalı olsa da, bu durumun değişmesi sadece zaman meselesi. Aileler evlerine 5G ile çalışan daha çok akıllı ev aleti aldıkça, 5G’li bir akıllı televizyon da oldukça faydalı bir merkez görevini üstlenebilir. Yani Huawei 5G TV, diğer cihazlar için bir yönlendirici (router) işlevi görebilir.

Tüm bu iddialar büyük bir heyecan yaratsa da Huawei, 5G destekli 8K TV konusunda şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.