Huawei'nin Küresel Amiral Gemisi Mağazası Açıldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olarak kabul edilen Huawei yenilikçi tarzıyla biliniyor. Şirket bu sefer de küresel amiral gemisi mağazası açtı. İşte Huawei ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Özellikle de kamera kalitesi ile büyük ilgi görmeyi başaran Huawei ürünleri hatırlayacağınız üzere ABD tarafından ticaret yasağına uğramıştı. Bunun üzerine şirket daha çok Asya pazarına yönelmeye başladı. Büyük oranda Çin en fazla satış yapılan ülke oldu.

Huawei'nin Küresel Amiral Gemisi Mağazası

Huawei CEO’su Richard Yu küresel amiral gemisinin önemli yapılardan bir tanesi olduğunu ve satışlarda etki yaratacağını ifade etti. Gerçekten de Huawei markalı akıllı telefonlar, bu tür mekanlar sayesinde önemli bir satış yakalayabiliyor.

Huawei’nin sadece akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda Smart TV’lerini, tabletlerini ve Matebook dizüstü bilgisayarlarını alabileceğiniz bu satış noktaları son dönemlerde oldukça popüler. Mate 30 serisi Çin’deki VMALL mağazasında resmi çıkışını yaptıktan sonra bir dakika içerisinde 500 milyon yuan (yaklaşık 400 milyon TL) barajını aşmayı başardı ve böylece rekor kırdı.

Huawei muhtemelen ilerleyen yıllarda daha çok Asya pazarı üzerinde satışlarını artırmaya çalışacaktır. Peki sizce şirket doğru bir politika izliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.