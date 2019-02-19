Huawei’nin Kurucusu, ABD’nin Huawei’yi Ezemeyeceğini Söylüyor

Huawei’nin şu sıralar çok rahat bir konumda olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ABD hükümeti ve müttefikleri, Huawei’yi kendi iletişim altyapılarından uzak tutmak amacıyla bazı adımlar atıyor ve başkalarını da Huawei’ye karşı bu şekilde davranmaları için teşvik ediyor.

Tüm bunlar, Huawei için büyük çapta iş kayıpları anlamına gelebilir. Fakat BBC’ye konuşan Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei, Huawei’nin bu şekilde ezilmesinin mümkün olmadığını savunuyor.

Ren, "ABD’nin bizi ezmesine imkan yok. Tüm dünya bize sırt çeviremez çünkü biz çok daha ilerideyiz. Hatta geçici olarak bizi kullanmamaları konusunda daha fazla ülkeyi ikna etseler bile, her zaman işleri biraz küçültebiliriz." diye konuştu. Ancak Ren bu iyimser bakış açısının yanı sıra, söz konusu yaptırımların şirket üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini de kabul ediyor.

ABD hükümeti’nin şimdilerde Çin ile bir ticaret savaşına girişmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak ABD’nin, Huawei’yi Çin’e karşı savaşında bir piyon olarak mı kullandığı, yoksa Huawei’ye karşı tutumunun geçerli sebepleri mi olduğu tam olarak bilinmiyor. ABD’li istihbarat ajansları, Huawei gibi Çinli firmaların Çin hükümeti adına casusluk yapabileceklerine inanıyor ve onları güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Huawei ise bu iddiaların doğru olmadığını savunuyor. Şirketinin geçmişte de böyle bir şey yapmış olamayacağı konusunda ısrarcı olan Ren, "Şirketimiz hiçbir casusluk faaliyetini astla üstlenmeyecektir. Eğer bu yönde bir eylemimiz olursa şirketi derhal kapatırım." ifadelerini kullandı.