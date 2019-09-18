Huawei'nin Mi Band Rakibi Akıllı Bilekliği Sızdırıldı

Huawei'nin Xiaomi Mi Band ve Samsung Galaxy Fit ailesine direkt rakip olarak tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı bileklik modelinin tasarımı sızdırıldı.

Yarın Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni modellerini tanıtacak olan Huawei, farklı kategorilerden ürünleri tüketiciler ile buluşturacak. Huawei Mate 30 ailesi ve Watch GT 2 gibi modellerle birlikte akıllı bileklik ve akıllı televizyon da tanıtacak olan şirketin akıllı bilekliğinin tasarımı sızdırıldı.

Watch GT 2 akıllı saat modeli ile birlikte yeni bir akıllı bileklik tanıtacak olan Huawei, akıllı bileklik pazarına önemli bir oyuncu sürmeye hazırlanıyor. Bilindiği kadarıyla GPS, hareket sensörleri, optik nabız sensörü, jeomanyetik sensör ve hava basıncı sensörü ile kutudan çıkacak model, geniş sensör kullanımı ile de dikkatleri çekiyor. Bununla birlikte şarj tarafında kordon içinde USB çıkışı barındıran model, direkt olarak prize ya da bilgisayara takılıp şarj edilebilecek.

Bu detayların dışında pek fazla bilginin bulunmadığı modelin, HarmonyOS ile gelebileceğine yönelik bazı söylentiler de bulunuyor. Şu an için fiyat ve model bilgisinin bulunmadığı akıllı bileklik, yarın gün içerisinde tanıtılacak.

Huawei Yarın Neler Tanıtacak?

Huawei'nin yarın düzenleyeceği etkinlikte Mate 30 Lite, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design akıllı telefon modellerini, Watch GT 2 akıllı saat modelini, yukarıda bahsettiğimiz akıllı bileklik modelini ve yeni bir akıllı televizyon duyurusu yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte şirket, yeni bir tablet duyurusu da gerçekleştirebilir.