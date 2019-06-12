Huawei’nin Samsung’u Geçebilmesi İçin Daha Çok Zamana İhtiyacı Olabilir

Söylentilere göre Huawei, Samsung’u geçerek dünyanın en büyük telefon satıcısı ünvanını alma hedefi için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor.

Son dönemlerde sıkıntılı bir süreçten geçen Çinli şirket, 2018’in ikinci çeyreğinde Apple’ı geçmeyi başararak dünyanın en büyük 2. telefon satıcısı ünvanının sahibi olmuştu. Huawei CEO’su Richard Yu, 2019’un sonuna kadar dünyanın en büyük telefon satıcısı olmayı hedeflediklerini söylemişti.

Reuters’a göre, şirketin baş strateji görevlisi, Salı günü Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2019) Asya’da yaptığı bir açıklamada, dünyanın en büyük telefon satıcısı olma hedeflerinin zamanlamasında bir değişiklik olduğunu bildirdi. Şangay’da konuşan Shao Yang, "Bu yılın dördüncü çeyreğinde dünyanın en büyük telefon üreticisi olabilirdik ancak şu anda bunun için daha uzun bir süreç gerekebileceğini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yang ayrıca, Huawei’nin günde 500 bin ila 600 bin arasında akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini belirtti. Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın kararı sonrası Huawei’nin, ABD iletişim ağlarından yasaklanması sonrasında, şirket 2019 yılı için beklentilerini düşürmüş gibi görünüyor. Trump söz konusu yasaklama kararını, Huawei’nin Çin hükümetiyle yakın ilişkilerinden dolayı duyulan ulusal güvenlik kaygılarına dayandırmıştı.

Ayrıca Huawei’nin tüm bu casusluk iddialarını reddetmesine rağmen ABD, müttefiklerinden ve iş ortaklarından da Huawei ile iş ilişkilerini kesmesi yönünde talepte bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta şirketin başkanı, Huawei’nin ABD ile 'casusluk yapılmadığına dair bir anlaşma' yapma konusunda istekli olduğunu söyledi. Ancak Huawei tarafından bu konularla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.