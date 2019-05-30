Huawei’nin SD Kart Kullanması İçin İzin Çıktı

Başlarda Google tarafından banlanan Huawei, daha sonra neredeyse Dünyanın bütün büyük teknoloji şirketleri tarafından devre dışı bırakıldı. Qualcomm ve Microsoft gibi şirketler de Huawei ye darbe üstüne darbe vurdular. Son olarak SD birliği, Huawei’nin firmalar listesindeki yerini boşaltmıştı.

Hafıza kartları konusunda gerekli standartları belirleyen SD Birliği, ABD'nin Huawei’yi ticari kara listeye almasından sonra onu dışladı. Ancak son gelen haberler, şirket için biraz rahatlatıcı etki oluşturmayı başardı. SD Birliği şirketi yeniden listeye aldı.

Huawei’nin SD kart kullanması artık serbest

Cep telefonlarında 128 GB gibi bir depolama alanı olsa bile, yine de SD kartlar son derece mühim bir görev üstleniyor. Bu olay şirketi kötü etkilese de, Huawei mutlaka alternatif bulacaktı.

Geçen hafta Huawei’yi üye şirketler listesinden çıkaran SD Birliği, kararını bozdu. ABD basınında yer alan habere göre, SD Birliği, yeniden şirketi listeye aldı ve destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Şirket, Mate 20 Pro ve P30 Pro modellerinde zaten nano hafıza kartı kullanıyordu. Bu nedenle SD kartlara pek ihtiyacı olduğunu zannetmiyoruz.

Şirket için asıl problem alt segmentteki cep telefonları. Eğer bu telefonlara SD kart desteği verilmezse, ciddi bir sorun ortaya çıkacaktır. Bunun nedeni ise alt segmentlerde nano hafıza kartı kullanılmamasından kaynaklanıyor.

Tüm bu diplomatik baskılar karşısında direnmeye devam eden Huawei için her gün çok büyük bir önem taşıyor. Huawei’nin karşılaştığı bu sorunlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz?