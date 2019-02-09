Huawei'nin Türkiye'deki İlk Deneyim Mağazası "İzmir'de" Açıldı

Türkiye’deki ilk Huawei deneyim mağazası İzmir’de hizmete girdi. MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde açılan mağaza tüketicilere şirketin akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini deneyimleme olanağı sunuyor.

Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, cep telefonu aksesuarları, bluetooth hoparlörler ve daha birçok Huawei ürününü kullanıcıların deneyimlemesi için açılan mağaza aynı zamanda teknik servis merkezi olarak da hizmet verecek.

Huawei İzmir Mağazası

Huawei Deneyim Mağazası’nın açılışında konuşma yapan şirketin Ülke Müdürü Seth Wang, “İzmir’de genel olarak Huawei markasına ve ürünlerine olan ilgi çok yüksek. İzmir halkı teknolojiye çok meraklı ve yenilikleri yakından takip etmeyi seviyor. İzmir’in hedef kitlemize tam uyum sağlayan bir demografik yapısı var." şeklinde konuştu. Ayrıca müdür diğer deneyim mağazasının mart ayında İstanbul'da İstinye Park'ta açılacağını söyledi.

Şubat Boyunca Hediyeler Dağıtılacak

Şubat ayı boyunca kullanıcılar ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz telefon çantası hediyesi fırsatlarından yararlanabilecekler. Huawei Deneyim Mağazası’ndan akıllı telefon satın alan kullanıcılara VIP Kart verilecek. 1 yıllık geçerlilik süresi olan VIP Kart sahibi kullanıcılar Huawei Deneyim Mağazası Teknik Servis bölümünde bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecekler.