Huawei'nin Tutuklanan CFO'sunun Üzerinden Apple Ürünleri Çıktı!

Geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanan Huawei'nin Finans Sorumlusu Wanzhou Meng'in üzerinden Apple ürünleri çıktı. Wanzhou Meng'in büyük bir Apple hayranı olabileceği konuşuluyor.

Wanzhou Meng yakalandığında tutanaklara göre üzerinde MacBook Air, iPad Pro ve iPhone 7 Plus bulunduruyordu. CFO Meng'in neden Apple ürünlerini taşıdığı merak konusu. Polis yaptığı aramada Wanzhou Meng'in üzerinde bir adet Huawei marka akıllı telefon buldu. CFO'nun üzerinden çıkan Huawei marka akıllı telefonun modeli: Mate 20 RS Porsche Edition.

Huawei için bu bir ilk değil!

Geçtiğimiz Ocak ayında sizlere aktardığımız haberimizde, bir Huawei çalışanının iPhone üzerinden tweet attığından bahsetmiştik. 2018 yılının son saatlerinde resmi Twitter hesabından, “Huawei’den hepinize mutlu 2019’lar. Yeni yılda amacımız, sevdiğiniz kişilere ulaşmanız için size daha fazla neden sunmak” şeklinde bir paylaşım yapan şirket, nasıl bir fiyaskoya imza attığını sonradan görmüştü.

Bu olayın marka imajına zarar verdiğini söyleyen Huawei Genel Müdür Yardımcısı Chen Lifang, olaydan sorumlu iki kişinin aylık maaşlarının 5.000 yuan (yaklaşık 728 dolar) düşürüldüğünü, çalışanlardan birinin ise 12 ay boyunca şirketten uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei bu tür olaylara karşı nasıl bir önlem alabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz!