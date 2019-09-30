Huawei'nin Üstün Kamera Teknolojisi Şirketi Kurtarmaya Yetecek Mi?

Dünyanın en iyi kameralarından bir tanesine sahip olduğu düşünülen Huawei akıllı telefonları, birçok kullanıcının hayalini süslüyor. Ancak şirketin donanım açısından son günlerde büyük sorunlar yaşaması bu pozitif yönü neredeyse tamamen etkisiz bırakıyor. İşte haberimizin detayları.

40 MP çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan Huawei Mate 30 serisi, türünün en iyilerinden birisi olarak biliniyor. Ayrıca şirket çeşitli yazılımsal güncellemeler ile birlikte kamera teknolojisini sürekli olarak geliştirmeyi başarıyor.

Huawei'nin üstün kamera teknolojisi yetersiz kalabilir

Huawei marka bir akıllı telefonla fotoğraf çektirdiğinizde, görüntünün oldukça net göründüğünün farkına varabilirsiniz. Kuruluş böyle bir teknoloji elde etmek için oldukça yoğun bir yazılımsal mesai harcadı.

Tüm bu olumlu etkilere rağmen, ABD ile gerçekleşen sürtüşme sonucunda Huawei'ye herkes sırtını dönmüştü. Özellikle de Google şirketinin Android desteğini çekmesi en büyük darbe oldu. Tüm bu olumsuzluklara ek olarak diğer birçok ABD şirketi de Huawei ile olan ortaklığını bitirdi.

Bugün geldiğimiz noktada ise Huawei Mate 30 serisi milyonluk satış rakamları elde etse bile, genellikle Çin sınırları içerisinde bu gerçekleşiyor. Asya ülkelerinde iyi bir satış rakamı yakalayan Huawei için, Avrupa Ortadoğu ve ABD pazarı adete hayal olabilir. Peki sizce Huawei'nin üstün kamera teknolojisi onu düze çıkarmak için yeterli olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.