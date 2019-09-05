Huawei’nin Yeni İşlemcisi IFA 2019’da Ortaya Çıktı

Huawei’nin yeni işlemcisi olarak gelmesi beklenen Kirin 990’ın IFA 2019’da ortaya çıkacağına dair söylentileri uzun zamandır duyuyorduk. Söylentiler sonunda gerçek oldu ve Berlin’de düzenlenen IFA 2019’da Messe salonundaki bir Huawei afişinde yeni işlemcinin gelişi doğrulandı.

Konferanstaki Huawei duyurusunda, yani söz konusu afişte 'Rethink Evolution (Değişimi Yeniden Düşün)' sloganıyla birlikte yeni işlemcinin bir görseli ve işlemcinin 7nm FinFet Plus EUV süreciyle üretileceğini belirten bir ifadenin yer aldığı görülüyor.

Huawei ayrıca Kirin 990’ın dünyanın ilk 5G yonga seti olacağını da açıkladı. Aslında dün de Samsung kendi 5G destekli yonga seti Exynos 980’i ortaya çıkarmıştı. Ancak yine de pazarda ilk olarak Huawei’nin 5G’li yonga setini göreceğimizi tahmin ediyoruz çünkü Huawei Mate 30 iki hafta içerisinde geliyor.

Kirin 990'ın Huawei için büyük bir olay olduğunu gösteren bir başka şeyin de Çin'deki medya kuruluşlarına gönderilen bir davet olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mobile CEO'su Richard Yu, büyük bir etkinlikte yeni bir ürünün piyasaya sürülmesine tanıklık etmek üzere temsilcileri Pekin'e davet ediyor.

İlginç bir şekilde Qualcomm da IFA 2019'da 5G odaklı bir açılış konuşmasına ev sahipliği yapıyor ancak bunu Huawei’nin duyurusundan daha sonra gerçekleştirecek. 5G’li modemiyle birlikte Qualcomm Snapdragon’un yeni yonga setinin bir tanıtım videosunu erkenden görmeyi umuyoruz. Bu tarz teknoloji savaşları elbette son kullanıcılar için daha iyi ve daha kaliteli ürünler anlamına geliyor. Çünkü en son teknoloji ürünler bu rekabetler sonucunda ortaya çıkıyor.