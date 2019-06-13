Huawei'nin Yeni İşletim Sistemi Android'den Daha Hızlı

Çinli teknoloji şirketleri Huawei'nin işletim sistemi HongMeng OS'u test etmeye başladı. Gelen ilk sonuçlar Huawei'nin kendi işletim sisteminin Android'den %60 daha hızlı çalıştığı yönünde.

Huawei HongMeng OS Android'den Daha Hızlı!

Tencent, OPPO ve VIVO gibi şirketlerin Huawei'nin kendi geliştirdiği HongMeng işletim sistemini test etmek için çalışanlarını Huawei'ye gönderdiği ortaya çıktı. Gelen son raporlara göre Huawei'nin kendi işletim sisteminin adı HongMeng olarak adlandırılmakta fakat Huawei işletim sisteminin adını Ark OS olarak lanse edebilir.

Huawei, Android ve Windows değişimine hazır olmak için 7 gün 24 saat çalışıyor ve gelen raporlara göre, Huawei'nin yaptığı tüm çalışmalar Çin'deki en büyük teknoloji firmaları tarafından destekleniyor. Huawei hem Android'in hem de Windows'un yerini alacak olan evrensel bir işletim sistemi için tam gaz çalışmalarını sürdürmekte.

Yapılan testlerde Huawei'nin yeni işletim sistemi HongMeng ile Android arasında önemli bir hız farkı bulunmakta. Raporlar HongMeng'in Android'den en az %60 daha hızlı olduğunu belirtiyor. HongMeng'in 2020 yılında tüm dünyaya sunulması beklenmekte.

Sizler Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce HongMeng Android'i sollar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!