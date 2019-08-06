Huawei’nin Yeni Kullanıcı Arayüzü 'EMUI 10' Çok Yakında Gelebilir

Huawei, bu hafta sonu Çin'de gerçekleşecek olan yıllık Geliştiriciler Konferansı için hazırlanıyor.

Şirketin, bu yılın başlarında bir akıllı telefonda çalışacağı haberleri yapılan HongMeng OS işletim sistemiyle birlikte bazı yeni yazılım ve donanımları tanıtması bekleniyor.

Etkinlikte tanıtılması beklenen bir diğer büyük yeniliğin ise, EMUI 10 adlı yeni kullanıcı arayüzü olacağı söyleniyor.

EMUI 10’un, Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro ile birlikte karşımıza çıkması bekleniyor.

Genellikle büyük yeni EMUI sürümleri en son Android işletim sisteminin üzerine gelir, ancak şimdiye kadar Android Q adının ne olacağı ya da resmi olarak ne zaman çıkacağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.

EMUI 10'un getireceği olası yeni özelliklerin neler olacağını da şimdilik bilmiyoruz.