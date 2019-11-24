Huawei'nin Yeni Modeli Nova 5T Pro Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz aylarda Nova 5T modelini tanıtan Huawei'nin, muhtemel yeni cihazı Huawei Nova 5T Pro ortaya çıktı. Aynı zamanda özellikleri de biliniyor. İşte Huawei Nova 5T Pro'nun özellikleri.

Huawei yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Huawei'nin yeni modeli olması beklenen Nova 5T Pro, Android Enterprise listelerinde ortaya çıktı. Nova 5T Pro'nun özellikleri de ortaya çıkarken, cihazın Honor 20 Pro'ya olan tasarımsal benzerliği gözden kaçmadı. Gelin cihazın özelliklerine göz atalım.

Huawei Nova 5T Pro hakkında aslında çok net bilgiler mevcut değil. Örneğin cihazın hangi işlemciyi kullandığı bilinmiyor. Ancak içerisinde 8GB RAM Bellek taşıdığı ortaya çıkan bilgiler arasında. Yine 4000mAh bataryası bulunması beklenen Nova 5T Pro'nun hızlı şarj destekli olduğu da biliniyor.

Honor 20 Pro ile esas benzerliğini yakaladığı ekran kısmında büyüklük farkları bulunuyor. Bildiğiniz gibi Honor 20 Pro 6.26 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmişti. Huawei Nova 5T Pro ise 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Ancak ekranların tasarımları bire bir aynı diyebiliriz. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri ile gelmesi beklenen Nova 5T Pro, aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemine de sahip olacak.

Tabi bu bilgiler söylentilerden ibaret. Kesin bilgilerin Huawei'den gelmesini bekleyeceğiz. Bakalım Huawei yeni cihazını ne zaman tanıtacak?