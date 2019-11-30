Huawei'nin Yeni Modeli Nova 6 Tanıtılmadan Satışa Sunuldu!

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli Huawei Nova 6, tanıtım tarihi gelmeden internet üzerinden satışa sunuldu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin, 4G ve 5G desteği ile birlikte gelmesi beklenen yeni modeli Huawei Nova 6, tanıtım tarihinden önce satışa sunuldu. 5 Aralık tarihinde yapılacak olan lansman ile tanıtılması beklenen Nova 6, VMall adlı bir internet sitesinde satışa sunuldu. Cihazın 4G ve 5G modelleri satışta. Aynı zamanda 128GB'lık ve 256GB'lık iki modeli de satın alabiliyorsunuz.

VMall, Huawei Nova 6 modelinin her çeşidini satışa sunmuş. Cihazın kırmızı, siyah, mavi ve mavi-mor renk seçenekleri site üzerinde satılıyor. Yine cihazın 4G veya 5G destekli seçenekleri mevcut. Burada 4G modelini seçtiğinizde sadece 8GB RAM + 128GB Depolamalı modeli satın alabiliyorsunuz. 5G modelini seçtiğinizde ise hem 8GB RAM + 128GB depolamalı modeli, hem de 8GB RAM + 256GB depolamalı modeli satın alabiliyorsunuz.

Cihazın özellikleri ise tanıtımda daha net belli olacak. Ancak cihazın 6.44 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran ile beraber geleceği biliniyor. Performansını ise Kirin 990 yonga setinden alacak. Bakalım Huawei 5 Aralık'ta cihazın bilmediğimiz ne gibi özelliklerini açıklayacak?