Huawei'nin Yeni Orta Seviye Akıllı Telefonu Honor 7X Tanıtıldı

Huawei, yeni tanıttığı orta seviye akıllı telefonu Honor 7X ile fazla bütçesi olmayan fakat yine de çerçevesiz tasarıma sahip bir akıllı telefon almak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

2017'nin akıllı telefon modası olan çerçevesiz tasarımlar ve 18:9 oranlı ekranlar Huawei'nin bu yeni modeliyle birlikte orta seviyelere de inmiş oluyor. Honor 6X modelinin güncel versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Huawei Honor 7X, çok yüksek olmayan bir ücret karşılığında etkileyici tasarım özellikleri ve donanımlara sahip.

Yukarıdaki görselden de görülebildiği üzere altın rengi, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Honor 7X'in oldukça şık bir metal kasası var. Aynı zamanda bu kasanın kenarları yüksekten düşme gibi sert darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiş. Cihazın ekran boyutu ise 5.93 inç. Honor 7X'in boyutlarını iPhone 8 Plus ile kıyaslamak gerekirse, cihazın iPhone 8 Plus'tan 2.5 mm daha dar, 7.6 mm daha kısa olduğu görülüyor.

Huawei, Honor 7X'in bu büyük ekranını aynı zamanda çok kullanışlı olacak özelliklerle donatmış. Örneğin "Split-screen mode" denilen özellik sayesinde ekran iki parçaya ayrılarak iki farklı uygulamayı aynı anda kullanmanıza olanak tanıyor. Bunun yanı sıra gündüzleri ekrandaki yazıları daha iyi okumanız için keskinlik değeri otomatik olarak artarken, geceleri ise daha sıcak renkler kullanılarak gözlerinizin daha az yorulması sağlanıyor.

Çerçevesiz ekran sonucunda parmak izi okuyucusu ise arka bölüme alınmak zorunda kalınan akıllı telefon, bu yönden OnePlus 5T'ye benzemiş. Honor 7X'in diğer özelliklerine baktığımız zaman 6X modelindeki gibi yine çift arka kamera sensörü (16 megapiksel ve 2 megapiksel), 8 megapiksellik bir ön kamera, Kirin 659 işlemcisi, 4GB RAM, 32GB veya 64GB dahili hafıza (256GB'a kadar artırılabilir), 3.340mAh batarya (12 saat video oynatma kapasitesi) bulunuyor. Huawei tüm bu gelişmiş özellikleri uygun fiyata müşterilere sunan Honor 7X'in fiyatı veya ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Firmanın 5 Aralık tarihinde düzenleyeceği Honor 7X dünya lansmanında tüm bu detayların ortaya çıkmasını bekliyoruz.