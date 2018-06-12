Huawei'nin Yeni Telefonunun Ekranı Devasa Olacak

Bugün itibarıyla ortaya atılan yeni iddialarda, Çin’in en büyük telefon üreticisi Huawei’nin Mate 20 Pro modelinde devasa bir ekran kullanacağı dile getirildi. Telefonun neredeyse tablet boyutlarında olacağı söylendi.

(Sızdırılan Huawei Mate 20 Pro görselleri)

Bundan sadece birkaç yıl önce birçok telefon üreticisi daha büyük ekranlı telefonlar üretmek için birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Buna rağmen ekran koyutları 5-inch civarında geldiğinde birçok üretici bunun yeterli olduğuna kanaat getirmiş ve daha büyük ekranlı telefonlar üretmek vazgeçmişlerdi. Tablet telefon olarak adlandırılan bu tarz artık pek ilgi görmezken, ezber bozan hareketin Huawei’den geleceği konuşulmaya başlandı.

Çinli şirketin bizleri 2014 yılına döndürecek yeni hamlesinin Huawei Mate 20 Pro ile gün yüzüne çıkacağı ifade edilirken, yeni telefonun 6.9-inch büyüklüğünde, Samsung tarafından üretilen OLED ekranla birlikte piyasaya çıkmaya hazırlandığı belirtildi.

Halihazırda marketler 7-inch ekrana sahip tabletler satıldığını göz önüne alan Huawei'nin, telefonu daha kolay kullanılabilir hale getirmek için kimi önlemler aldığı da kaydedildi. Çerçeve oranını düşürmek ve ekran oranlarıyla oynamak gibi kimi küçük dokunuşlar yapan şirket, çeşitli uygulamalar yardımıyla devasa ekranını kolayca kullandıracağı ve kullanıcılarına sıkıntı yaratmayacağı söylenenler arasında kendisine yer buldu.

Telefona dair resmi açıklama yapılmamış olması sebebiyle tüm bunların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmezken, Huawei’nin böyle bir adımla kullanıcılarının karşısına çıkması oldukça muhtemel görüldü.