Huawei, Nokia'nın Patentlerini Satın Alacak

Çinli şirket HMD Global'a kiralandıktan sonra akıllı telefon pazarında tekrar yükselişe geçen Nokia, elinde bulundurduğu patenlerle de diğer üreticileri kıskandırmayı başarıyor. Bugüne kadar Apple, Samsung, LG, Xiaomi gibi üreticilere patent haklarını satan Nokia, şimdi de Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei'ye patentlerini satacak.

Akıllı telefon pazarında Nokia 6 ve 8 ile kullanıcılarını kazanmaya başlayan üretici, sahip olduğu güçlü patentler ile finansal başarısını arttırdı. Ürettiği cihazların tamamından istediği verimi alamayan HMD Global, önceden satın aldığı patentleri akıllı telefon üreticilerine satarak kârını arttırmaya devam ediyor.

Bir süre önce Apple ile yapılan anlaşmada iPhone'a patent sağlayan Nokia, Huawei'ye de pek çok konuda güçlü patentlerini satacak. Satılacak bu patentlerin yüzde 90'ından fazlasını telekom ağ ekipmanları olacak.

Mikael Rautanen isimli analist tarafından gelen raporda ise şu açıklamalar yer alıyor:" Bu büyük bir anlaşma, çünkü Nokia tüm büyük telefon üreticileriyle el sıkışmış oldu. Ağ pazarı rekabet dolu olmayı sürdürecek ama artan patent geliri bu durumu telafi edecek." Anlaşmanın finansal detaylarını paylaşmayan Huawei'in iddialara göre Nokia'ya her yıl yaklaşık 300 milyon dolar ödeyeceği söyleniyor.

Yıllık 300 milyon dolar ile Nokia'nın tüm patent haklarını kullanacak olan Huawei bu anlaşmayla beraber, akıllı telefon pazarındaki gelişmesini 2018 yılında da arttıracağını anlayabiliyoruz. Bununla birlikte şirketin hala Samsung ve Apple'ın koltuğuna oturmayı başaramadığını da belirtelim.