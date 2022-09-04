Huawei Nova 10 Avrupa Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA 2022 etkinliğinde Huawei, Nova 10 ve Nova 10 Pro'nun uluslararası pazarda da satışa sunulacağını açıklamıştı. Henüz telefonun küresel pazarda nasıl çıkacağı hakkında detaylar bulunmasa da fiyatı belli oldu.

Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro olmak üzere iki farklı seçenekle piyasaya sürülen telefon, bir süredir yalnızca Çin pazarında satılıyordu. Orta segment Android telefonlar arasında yer alması beklenen Nova 10 serisinin yakın zamanda Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.

İşte Huawei Nova 10 Özellikleri ve Fiyatı!

Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunulan telefonda 6,7 inç Full HD+ OLED ekran bulunuyor. Huawei Nova 10 Pro'da ise 2652 x 1200 çözünürlüğe sahip 6,78 inç ekran yer alıyor. Her iki modelde de ekranlar 120 Hz yenileme hızına ve 20:9 en boy oranına sahip. Qualcomm Snapdragon 778 4G CPU yer alan telefonlarda Huawei'in kendi işletim sistemi olan HarmonyOS 2.0 kullanılıyor. Nova 10 4000 mAh bataryaya ve 66 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Özellikle şarj ve batarya konusunda dikkat çeken Nova 10 Pro'da ise 4500 mAh batarya ve 100 W hızlı şarj bulunacak. İki cihazda da 8 megapiksel ultra geniş lens + 2 megapiksel makro sensör + 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfie kamerası olarak 60 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Telefonların çıkış tarihi henüz belli değil. Öte yandan GSMArena, fiyatlar hakkında bazı bilgilere eriştiğini iddia ediyor. Buna göre Avrupa pazarında Huawei Nova 10 549 Euro'ya, Huawei Nova 10 Pro ise 699 Euro'ya satılacak.