Huawei Nova 10 Pro 20 Dakikada Tam Şarj Olacak

4 Temmuz'da Nova 10 serisi için lansman düzenleyeceğini açıklayan Huawei, yine telefonların gizliliğini koruyamadı. Daha şimdiden basına görselleri düşen Huawei Nova 10 Pro'nun en ilginç özelliklerinden biri de 100W adaptör desteği sayesinde yalnızca 20 dakikada tam kapasite şarja ulaşabilmesi.

Huawei, daha önce Oppo'nun 125W adaptör ile 20 dakikada tam kapasite şarj olarak belirlediği hızlı şarj çıtasını yeni bir seviyeye çıkartmak istiyor. 4500 mAh'lik bataryası ve 100W ile 20 dakikada şarj desteği sayesinde Huawei Nova 10 Pro telefonlar asla şarjsız kalmayacak.

Huawei Nova 10 Pro Özellikleri

Huawei Nova 10 Pro özellikleri henüz resmi olarak açıklanmasa da içeriden gelen bazı söylentiler, telefonun ana hatlarını doldurmamıza yetiyor. Halen ticaret kısıtlamaları sebebiyle Qualcomm'un 5G işlemcilerini kullanamayan Huawei, Nova 10 Pro için Snapdragon 778G 4G işlemcisini tercih etmiş. Arka kamera olarak 50 megapiksel RYYB ana kamera + 8 megapiksel geniş açı + derinlik sensörü ile bizi karşılayan telefonun selfie kamerası fazlasıyla iddialı. Ön tarafta 60 megapiksellik güçlü bir kameraya yer veren Huawei, 8 megapiksellik telefoto lens ile portre modunu destekliyor. Huawei Nova 10 Pro ekranında ise 2652x1200 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz AMOLED ekran tercih edilmiş. 6,78 inç büyüklüğe sahip olan telefonun 191 gram ağırlığında ve 7,88mm kalınlığında olacağı düşünülüyor. 4500 mAh bataryası ve hızlı şarj desteği uzun süreli kullanımlar için kullanıcıları mutlu etmeyi amaçlıyor. Telefonda işletim sistemi olarak Android yerine Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS kullanılacak.

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