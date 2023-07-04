HUAWEI nova 11 Serisi ile Tanışın: Yenilikçi Özellikler ve Çarpıcı Tasarım!

HUAWEI, nova 11 Serisini piyasaya sürdü. Bu yeni seri, önceki nova modellerinin başarısını temel alıyor ve olağanüstü portre çekme deneyimleri sunan XD Portre ve yükseltilmiş HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılık gibi etkileyici özellikler sunuyor.

nova 11 Serisi, gelişmiş görüntüleme teknolojileri sunarak grup çekimlerinden yakın çekimlere kadar çeşitli fotoğraf türlerini yakalamak için mükemmel bir cihaz konumunda. XD Portrait kullanımı, düşük ışık koşullarında bile portrelerdeki her ayrıntıyı ortaya çıkarıyor, daha zengin ayrıntılar ve otantik renklerle doğal cilt dokusunu ve tonunu koruyor.

HUAWEI nova 11 Serisi ile Fotoğraflar Bambaşka

nova 11 Pro, 60 MP Ultra Portre Çift Kamera, 100 derece ultra geniş açılı lens ve 4K görüntü kalitesine sahip yükseltilmiş HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılığı ile öne çıkıyor. 8 MP Yakın Çekim Portre Ön Kamera, optik ve dijital zoom'u destekleyerek farklı mesafelerde net güzellik çekimleri sağlıyor.

nova 11 Serisi bunların yanı sıra HDR yüksek dinamik ekran, 1440 Hz PWM karartma ve dokunsal senkronizasyon geliştirme teknolojileri ile ekran performansını en üst düzeye çıkaran Display Turbo özelliği sunuyor.

Oyun açısından ise seri, mükemmel bir oyun deneyimi için kaynak planlamasını ve yük azaltmayı optimize eden nova Game Engine'e sahip. Seri aynı zamanda Huawei'in üstün soğutma sistemini de içererek verimli ısı dağılımı ve akıcı oyun deneyimi sağlıyor.

Uzun ömürlü güce sahip 4.500 mAh pil sunan seri ayrıca kullanıcı etkileşimlerini ve rahatlığını artıran EMUI 13'ü de içeriyor.

HUAWEI nova 11 Serisi Fiyatları

Yeşil ve siyah renklerdeki nova 11 Pro, Huawei Online Store'dan 27.698 TL karşılığında satın alınabilir ve belirli FreeBuds modelleriyle birlikte satın alındığında, müşteriler kulaklıklarda %25'e varan indirimden yararlanabilirler. Nova 11 modelinin fiyatı 24.698 TL ve müşteriler ön sipariş verirken özel 800 TL sepet indiriminden yararlanabiliyor.