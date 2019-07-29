Huawei Nova 5 Serisi, 2 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Çinli teknoloji devi Huawei, 21 Haziran’da tanıttığı Nova 5 serisinin sadece beş haftada 2 milyon satış rakamına ulaştığını duyurdu.

Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei'in, yakın zaman önce lanse ettiği yeni Nova 5 serisi kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaştı. Çinli teknoloji devi, etkinlikten sadece beş hafta sonra, 2 milyon adet Nova 5 akıllı telefon sattığını duyurdu.

Nova 5 ve Nova 5i’yi 21 Haziran’da tanıtan Huawei, serinin en gelişmiş modeli Nova 5i Pro’yu ise geçtiğimiz cuma günü vitrine çıkarmıştı.

Uluslararası pazarlarda Mate 30 Lite ismiyle boy gösterecek olan cihaz, dörtlü kamera sistemi, Kirin 810 yonga seti ve 4.000mAh batarya gibi iddialı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Öte yandan 2 milyonluk satış rakamı yalnızca Çin pazarını kapsıyor. Dolayısıyla dünya genelindeki satışlar da hesaba katıldığında bu rakam önemli ölçüde artacaktır.

Yeni Nova 5 serisinin büyük abisi Nova 5i Pro, 2 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak. Özellikleriyle büyük merak uyandıran akıllı telefonunun nasıl bir satış performansı göstereceğini ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.