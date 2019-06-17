Huawei Nova 5’te 32MP Selfie Kamerası Olacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) uyguladığı ticari sınırlamalar nedeniyle zor günlerden geçen Huawei, buna rağmen akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi, önümüzdeki günlerde lanse edeceği yeni cihazı Nova 5’in 32MP selfie kamerasına sahip olduğunu doğruladı.

Huawei, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü tanıtacağı yeni akıllı telefonu Nova 5’ten yeni bir görüntü yayınladı. Söz konusu fotoğrafla birlikte, cihazın 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına sahip olduğu da ortaya çıktı.

Nova 5, son dönemde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz delikli tasarım yerine, su damlası şeklindeki küçük bir çentiğe ev sahipliği yapıyor. Telefonunun diğer Huawei cihazlarında olduğu gibi Samsung GD1 sensörüyle gelmesi bekleniyor.

Nova 5’inin Kirin 710 yonga setine sahip olacağı tahmin edilirken, normal Nova 5’in kalbinde ise Kirin 980 işlemci olması bekleniyor.

Bilgiler, nova ailesinin vanilya versiyonu olan SEA-AL10 model numarasına sahip telefondan gelen Geekbench testi ile onaylandı. Tek çekirdekli ve çok çekirdekli sonuçlar, diğer Kirin 980’li akıllı telefonlara oldukça yakın. Bu nedenle Nova 5 serinin kullanıcıları tatmin edecek bir performans sunması bekleniyor.