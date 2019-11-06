Huawei Nova 5i'nin Yeni Versiyonu Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Huawei'nin geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı Nova 5i'nin yeni versiyonu ortaya çıktı. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan yeni model özellikleri ile göz dolduruyor. Gelin hep beraber yeni Nova 5i modeline yakından bakalım.

Şu anda Çin'de satışta olan Nova 5i modellerinde 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Yeni Nova 5i'de 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunacak. Yeni Huawei Nova 5i, GLK-LXU1 model numarasına sahip ve çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yeni model ile birlikte ön kamera sensörü de değişiyor. Yeni Nova 5i'de 16 megapiksellik ön kamera sensörü yer alacak. Akıllı telefonun hangi yonga setinden gücünü alacağı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre, yeni Nova 5i'de orta seviye bir işlemci olan Kirin 710F bulunacak. Yeni cihazın 11 Kasım'da Çin'de tanıtılması bekleniyor.

Akıllı telefonun bataryasının 4.000 mAh olacağı ve 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği paylaşılan bilgiler arasında. Cihazın başlangıç fiyatının 119 dolar olacağı söyleniyor. Hemen aşağıdan yeni Nova 5i'nin TENAA'daki görsellerine bakabilirsiniz.

Yeni Nova 5i modeli hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.