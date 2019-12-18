Huawei Nova 5T İnceleme - Uygun Fiyatlı Kirin 980 Deneyimi!

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli olan Nova 5T'ye yakından bakıyoruz. Huawei Nova 5T modelini sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Huawei Nova 5T'nin teknik özelliklerine yakından bakalım. Huawei Nova 5T, 6.26 inçlik 1080x2340 (FHD+) çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü Kirin 980 yonga setinden alan akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Huawei Nova 5T'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 16 MP geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör. Cihazın ön tarafında 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 3.750 mAh bataryadan beslenen Huawei Nova 5T, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Huawei Nova 5T İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Huawei Nova 5T incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Huawei Nova 5T inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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