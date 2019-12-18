Huawei Nova 5T Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı

Huawei’nin makro kamerayı da içinde bulunduran dörtlü kamerasıyla dikkat çeken modeli HUAWEI NOVA 5T, Türkiye’de satışa sunuldu. Yapay zeka destekli dört kamerasının yanında yüksek performans ve geleceğin tarzını tüketicilerle buluşturan Huawei Nova 5T’nin fiyatı, teknik özellikleri haberimizde.

HUAWEI NOVA 5T Özellikleri

Huawei’nin ilk olarak Ağustos ayında düzenlediği etkinlikte gördüğümüz akıllı telefonu NOVA 5T, Türkiye’de de satışa çıktı. Çinli üretici, yeni modelde akıllı telefon tasarımını daha da büyük ekran ve gövde oranına getirerek sınırları zorlamış.

Ön kamera ekranın altına gizlenmiş, bu tasarım sayesinde ekran bütünlüğü korunmuş. Parmak izi sensörü yan tarafa konumlandırılmış, bu sayede telefonun kilidini tek elle rahatça açmak mümkün. Parmak izi sensörünün oldukça hızlı çalıştığını da belirtmek gerek. Cihazın arka tarafına baktığımızda geçişli, üç boyutlu efektin uygulandığı son derece çarpıcı kasa karşımıza çıkıyor. Dörtlü arka kamera dikey formda ve 48MP süper hd lens, 16MP süper geniş açılı kamera, 2MP makro lens ve 2MP bokeh lensleri taşıyor. Bu sistemle fotoğraftaki detayları net bir şekilde yakalamak mümkün, tüm aydınlatma koşullarında pozlama dengeli. Önde yapay zeka destekli 32MP kamera bulunuyor. Daha parlak, daha net selfie deneyimi sunmasının yanında AI teknolojisi sayesinde arka planı optimize ederek pozlama ve arka aydınlatmayı da dengeliyor. AI görüntü sabitleme (AIS), otomatik pozlama kilidi (AEL), otomatik odaklama kilidi (AFL) gibi gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılık teknolojisi görüntülerin keskin ve detaylı olmasını sağlıyor. AI HDR+ algoritmasıyla karanlıkta bile etkileyici portre çekimler yapılabiliyor.

HUAWEI NOVA 5T Fiyatı

Kirin 980 AI işlemcisi, 6GB RAM, 128GB dahili depolamaya sahip olan Huawei NOVA 5T’nin batarya kapasitesi 3750 mAh. 22.5w Huawei SuperCharge desteği sayesinde pil 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşıyor. EMUI 9.1 işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun mor, mavi ve siyah renkleri bulunuyor. Cihazın Türkiye fiyatı 4.499 TL.