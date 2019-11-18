Huawei Nova 6 5G Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Huawei Nova 6 5G'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Gelin hep beraber Huawei Nova 6 5G'nin sızdırılan özelliklerine yakından bakalım.

Huawei Nova 6 5G, tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor. Akıllı telefonun bazı özellikleri sızdırıldı. Delikli bir ekrana sahip olacak olan Huawei Nova 6 5G, daha önce Nova 5 ile birlikte tanıtılan karanlık ortamda çok daha iyi bir selfie çekmeye yarayan selfie super night scene 2.0 özelliği ile birlikte gelecek.

Huawei Nova 6 5G'nin arka tarafındaki ana kameranın 32 megapiksel olacağı söylenmekte. Akıllı telefonun arka tarafında bulunacak olan kameraların hangi özelliklere sahip olduğu açıklanmadı.

Cihazın 105 derecelik ultra geniş açılı selfie kameraya sahip olacağı söyleniyor. Huawei Nova 6 5G'nin sağ tarafında bir adet parmak izi okuyucunun bulunacağı konuşuluyor. 40 Watt'lık Huawei SuperCharge teknolojisine sahip olacak olan Huawei Nova 6'nın hangi yonga setinden güç alacağı ve kaç GB RAM'e sahip olacağı bilinmiyor.

Huawei Nova 6 5G, 5 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak. Akıllı telefon tanıtıldığında tüm özellikler Tamindir.com üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın!