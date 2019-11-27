Huawei Nova 6 5G'nin Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Çok yakında tanıtılacak olan Nova 6 5G'nin Geekbench skoru ortaya çıktı.

Huawei Nova 6 5G Geekbench Skoru Belli Oldu

Delikli ekrana sahip olacak olan Nova 6 5G gücünü Kirin 990 işlemciden alacak. 8 GB RAM'e sahip olacak olan Nova 6 5G, Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile kutudan çıkacak. 6.44 inçlik ekrana sahip olacak olan Nova 6 5G, 32 megapiksellik kamera sensörüne sahip olacak. Bu kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera eşlik edecek.

Huawei Nova 6 5G'nin arka tarafında 60 megapiksellik ana kamera sensörünün bulunacağı söyleniyor. 4.00 mAh bataryaya sahip olacak olan Huawei Nova 6 5G, 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Huawei Nova 6 5G, Geekbench'den tek çekirdekli testte 3,821 puan alırken çok çekirdekli testte ise 11,963 puan aldı.

Akıllı telefonun 5 Aralık'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor. Huawei Nova 6 5G hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.