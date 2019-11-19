Huawei Nova 6 5G’nin Resmi Teaser Videosu Yayınlandı

Huawei’nin Weibo’daki kendi teaser videosuna göre Nova 6 5G yakında Çin’e gelecek. Videoda, telefonun ön kısmında delikli ekran tasarımının tercih edildiği, çift selfie kamerasına yer verildiği ve daha geniş açılı bir selfie için uzaklaştırma özelliğinin bulunduğu görülüyor.

Videoda telefonun ne zaman duyurulacağı belirtilmiyor ancak Nova 6 5G’nin tıpatıp aynısı olan Honor V30 26 Kasım’da tanıtılacak. Honor V30’un arka kısmında üçlü kamera kurulumunun yer aldığını biliyoruz ve bunun Huawei Nova 6 5G’de de aynı şekilde olması muhtemel.

Ayrıca bazı Weibo sızıntıları sayesinde Huawei Nova 6 5G hakkında daha çok şey biliyoruz. 6.44 inç 1080p IPS LCD ekran ile gelen telefon, gücünü gömlülü 5G modemine sahip bir Kirin 990 yonga setinden alıyor.

Sony'nin 60MP IMX686 sensörüyle gelen cihazda buna ek olarak 16MP ultra geniş açılı bir lens, 2MP (muhtemelen makro için) bir lens ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihazda 40W şarj desteği sunuluyor.

Huawei Nova 6 5G’nin 8GB RAM/128GB depolama alanına sahip versiyonunun yaklaşık 500 Dolar’dan, 8GB RAM/256GB depolama alanına sahip versiyonunun yaklaşık 540 Dolar’dan ve 12GB RAM/256GB depolama alanına sahip versiyonunun da yaklaşık 585 Dolar’dan satışa sunulacağı söyleniyor.