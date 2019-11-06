Huawei Nova 6 Gümbür Gümbür Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Huawei Nova 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Huawei Nova 6'nın sızdırılan teknik özelliklerine yakında bakalım.

Huawei Nova 6, 6.44 inçlik IPS LCD ekrana sahip olacak. Bu ekranın 90Hz yenileme hızı ile geldiği söyleniyor. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alması beklenen akıllı telefonda 8 GB / 12GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunacak.

Huawei Nova 6'nın ön tarafında iki adet ön kamera sensörünün bulunacağı söyleniyor. Bu kameralar şu şekilde olabilir: 32 MP ana sensör ve 12 megapiksel ikinci sensör. Cihazın arka tarafında 60 megapiksellik ana kamera sensörünün bulunacağı bu kameraya 16 MP geniş açı kameranın, 2 MP derinlik sensörünün ve son olarak 2 MP telefoto kamera sensörünün eşlik edeceği söyleniyor.

4.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen Nova 6, 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. 5G teknolojisini destekleyecek olan Nova 6 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.