Huawei Nova 6 SE Satışa Çıktı

Huawei tarafından bu ayın başlarında tanıtılan nova 6 SE, Çin’de Huawei’nin çevrimiçi mağazasında satışa çıktı.

Akıllı telefon 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla birlikte 315 dolardan (1871 TL) satışa sunuluyor. Cihazın, Magic Night Black, Snow Sky ve Forest Green olarak adlandırılan 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Gücünü Kirin 810 yonga setinden alan telefon, Android 10 tabanlı EMUI 10 ile çalışıyor. 6.4 inç FHD+ LCD ekranla gelen cihazın sol üst köşesinde 16MP’lik bir selfie kemarası bulunuyor.

Nova 6 SE’nin arka kısmında ise kare şeklinde düzenlenmiş dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kısım 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Ayrıca telefonun yan tarafında bir parmak izi okuyucunun yer aldığını da belirtelim. Cihazda 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve 40W hızlı şarj desteği sayesinde telefon 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.