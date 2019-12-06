Huawei Nova 6 Serisinin Tanıtım Videoları Yayınladı

Huawei geçtiğimiz gün tanıttığı Nova 6 serisinin tanıtım videolarını yayınladı. Özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Nova 6, tasarımı ile göz dolduruyor.

Huawei Nova 6, Tanıtım Videoları Yayına Alındı

Huawei, Nova 6 modeli için iki adet tanıtım videosu hazırladı. Huawei Nova 6, 5.7 inçlik ekrana sahip. Kirin 990 işlemciden güç alan Nova 6'da 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.200 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonun arka tarafında 40 megapiksellik kamera sensörü, 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörü, 8 MP'lik telefoto sensörü ve son olara lazer odak sensörü yer almakta. Cihazın ön tarafında ise bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta.

Hemen aşağıdan Huawei Nova 6 için yayınlanan videoya ulaşabilirsiniz.

Huawei Nova 6 SE Tanıtım Videosu

6,4 inçlik ekran ile gelen Huawei Nova 6 SE, Kirin 810 yonga setinden güç alyor. 8 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta. Bunlar: 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü. Cihazın ön tarafında da bir adet 16 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. 4.200 mAh bataryaya sahip olan cihazın tanıtım videosuna hemen aşağından ulaşabilirsiniz.