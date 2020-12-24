64MP Kameralı Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro Duyuruldu

Huawei Nova 8 / Nova 8 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. 2021 için Çinli üreticide neler olacağını gösteren iki orta seviye telefon; dörtlü arka kamera, güçlü Kirin işlemci ve 120 Hz ekran ile merak uyandırıyor.

Huawei Nova 8 / Nova 8 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 8 ile Nova 8 Pro arasındaki ilk fark ekranda görülüyor. Nova 8 90 Hz kavisli OLED panele sahipken, Pro modeli düz OLED ile geliyor. FullHD+ çözünürlüğe sahip telefonda 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı iddialı bir tercih gibi gözüküyor.

GSMArena'nın verilerine göre, iki model de yüzde 92 ekran-kasa oranına sahip. Nova 8, 6.57 inç ile gelirken, Pro modeli 6.72 inç'e yükseltilmiş. Ayrıca Nova 8'in üst kısmında delikli selfie kamerası yer alıyor, Nova 8 Pro'da ise ekranın sol üst köşesine çift ​​ön kamera yerleştirilmiş.

Telefonlarda ekran altı parmak izi okuyucu bulunuyor ve böylelikle cihazların arka kasası tamamen temiz bırakılmış. Nova 8 serisinin ana sensörüne ek olarak makro için bir sensör, derinlik için başka bir sensör, ultra geniş açı ve LED flaş için dördüncü bir delik yer alıyor.

Nova 8 ve Nova 8 Pro için ana sensör 64 megapiksel çözünürlüğünde. Geniş açı için 8 megapiksel, makro için 2 megapiksel ve bokeh için 2 megapiksel sensör eşlik ediyor. Ön tarafta 32 megapiksellik bir kamera yer alıyorken, Pro modelinde geniş açı için 16 megapiksellik bir kamera daha bulunuyor.

İki cep telefonunun teknik özellikleri ise neredeyse aynı. 128 GB'tan başlayan depolama alanına sahip 8 GB'lık RAM, 7nm'lik Kirin 985 yonga setinden gücünü alıyor.

Pil tarafında da Huawei, hızlı şarj destekli bataryalar kullanmayı tercih etmiş. Nova 8 modelinde 3.800 mAh, Pro modeli ise 4.000 mAh bataryaya yer veriyor. Her ikisi de 66W hızlı şarj ile uyumlu çalışıyor.

Yazılım konusunda tekrardan hatırlatmak gerekiyor; diğer Huawei modellerinde olduğu gibi, EMUI 11 tabanlı ve Google servislerine erişimi olmadan AppGallery mağaza desteğiyle sunulacak. Bunun haricinde Nova 8 modellerinde 5G SA / NSA bağlantısı ve WiFi 6 terminallerinin olduğunu belirtelim.

Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro Türkiye fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor. Huawei'den gelen resmi fiyatlandırmalar ise şu şekilde.

Huawei Nova 8 (8 + 128 GB): 414 Euro

Huawei Nova 8 (8 + 256 GB): 464 Euro

Huawei Nova 8 Pro (8 + 128 GB): 502 Euro

Huawei Nova 8 Pro (8 + 256 GB): 552 Euro

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