Huawei Nova 8i Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı

Huawei orta segmentte konumlanan ve hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile ön plana çıkan Huawei Nova 8i modelini ülkemizde satışa sundu. Peki bulunduğu fiyat aralığında rekabetçi bir konumlandırmaya sahip olan model kullanıcılara neler vaat ediyor? İşte Huawei Nova 8i özellikleri ve fiyatı!

Huawei Nova 8i Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2.376 x 1.080

2.376 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 391 ppi

391 ppi Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (4x 2.00 GHz A73, 4x 1.80 GHz A53)

8 Çekirdek (4x 2.00 GHz A73, 4x 1.80 GHz A53) Grafik İşlemci: Adreno 610

Adreno 610 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Bellek Birimi: ?

? Depolama: 128 GB

128 GB Depolama Birimi: ?

? MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Video Kaydı: Full HD 30 FPS

Full HD 30 FPS Görüntü Sabitleme: Yok

Yok Ön Kamera: 16 MP

16 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 5

Wi-Fi 5 Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 NFC: ?

? Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Yanda)

Parmak İzi Sensörü (Yanda) Suya Dayanıklılık: Yok

Yok Batarya Kapasitesi: 4.300 mAh

4.300 mAh Kablolu Şarj: 66W

66W Kablosuz Şarj: Yok

Yok Kablosuz Ters Şarj: Yok

Yok Yazılım: Android 10

Android 10 Ağırlık: 190 Gram

190 Gram Kalınlık: 8.58 mm

Huawei Nova 8i, fark etmiş olabileceğiniz üzere orta segmentte konumlanan bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Modelde 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran bulunuyor. Bu doğrultuda piksel yoğunluğu 391 ppi olurken, kullanıcılara keskin görüntüler vaat ediliyor. Nova 8i gücünü Snapdragon 662 işlemciden alıyor ve bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleniyor.

Arka tarafta 64 MP çözünürlükte ana kameraya ek olarak 8 MP (ekstra geniş açı), 2 MP (makro) ve 2 MP (derinlik) olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihaz 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı alabiliyor ancak OIS ya da EIS bulunmuyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğe sahip ön kamera yer alıyor.

Modelin belki de en dikkat çekici noktası batarya ve hızlı şarj ile ilgili çünkü 4.300 mAh kapasitesindeki batarya, 66W hızlı şarj ile destekleniyor. Bu doğrultuda sadece 17 dakika içerisinde %60 oranında şarj mümkün hale geliyor. Yani acil durumlarda kısa bir şarj ile günü kurtarmak mümkün oluyor.

Huawei Nova 8i Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Nova 8i (6 GB / 128 GB), siyah ve gümüş renk seçenekleri ile 6.499 TL fiyat etiketinden satın alınabilir durumda. Ayrıca Huawei Online Store üzerinden yapılan satın alımlarda 12 ay ekran koruma garantisi de ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.